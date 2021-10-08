大陸互聯網企業整頓行動再起，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令涉「二選一」的美團，處以2020年大陸境內銷售額人民幣（下同）1147.48億元的3％罰款，計34.42億元。

陸媒報導，根據「反壟斷法」規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，市場監管總局責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處其2020年全年大陸境內銷售額1147.48億元的3％罰款，合計34.42億元。

此外，官方向美團發出「行政指導書」，要求完善平台傭金收費機制和演算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

美團回應表示，公司對此誠懇接受，堅決落實全面深入自查整改，杜絕「二選一」，美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任。

8月就曾有消息傳出，大陸市監總局從4月底立案調查美團，在經過3個多月的調查後，確認美團有阻礙商家在競爭對手的平台上架銷售商品等「二選一」行為。