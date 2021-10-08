桃園市八德區日前有名老婦疑似體力不支，推著輪椅站在路旁休息，員警趕緊上前給予協助，確認其住所後平安將其推回家。

1名老婦7日下午2點多外出散步時，因其年事已高返程時體力不支停在介壽、豐德路口附近休息，八德警分局八德派出所警員黃勇睿、劉采葳恰巧巡邏經過看見老婦推著輪椅站在路旁似乎需要協助，便主動上前關心。

員警擔心老婦恐因高溫炎熱造成中暑，先提供礦泉水供老婦飲用，待老婦體力恢復後，再向其詢問其資料。據了解老，婦姓黃，年紀大約80多歲，住在豐德路附近的巷弄內，員警再經查證確認老婦住家的正確地址，黃員便請老婦坐上輪椅，緩緩推著老婦協助其平安返家。

八德警分局提醒，目前台灣社會已走向高齡化，民眾應多關注年長者動向，儘量避免高齡長者獨自外出，避免危險情事發生，並可在長者隨身衣物繡上識別資料供警方或熱心民眾辨識，以利如發生迷途情事時可即時協助返家。