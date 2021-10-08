有立委8日質詢指躉購費率是為國產化而設置，經濟部回應，近年來雖已不厭其煩澄清多次，躉購費率跟國產化是兩個機制不同、目的不同的政策。

經濟部強調，躉購費率從馬政府時代就實施，2015年每度電是5.74元，沒國產化更沒廠商來投資。經濟部表示，離岸風電的躉購費率制度行之有年，從2010年國民黨時代就是4.19元，一路漲到2015年的5.74元，但當時候並沒有國產化政策，也未見大量廠商來台投資。然，國產化政策是在2018年蔡政府時代，因政策、法規及決心明確，吸引大量廠商來台投資風場，現任行政院沈榮津副院長在擔任經濟部部長時才提出的政策，要求風場開發商承諾協助建立國產風電供應鏈的能量。

競價風場比遴選風場更便宜是因為條件成熟和規模經濟，經濟部解釋，造成競標風場價格下降的原因主要有兩個，第一，透過3.7GW的遴選風場在2021-2024年完工，協助建立起技術、經驗及基礎設施，並且透過國產化建立起本土供應鏈的能量，讓國內發展離岸風電的條件更為成熟；第二、2025年競價風場(1.7GW)得標的廠商，都因為在2021-2024年也有取得風場，故在規模經濟的情況下可以標出較便宜的價格。綜上兩個原因，2025年的風場價格才得以降低至2.2-2.5元。

至於國產化政策，經濟部說，工業局召開76場次產業意見徵詢會議，共計50家國內外廠商及組織參與，考量國內業者技術成熟度及國外業者規劃作法，於2018年公佈實施，目標推動風電開發商、系統商與國內業者合作，透過在地投資、在地採購、在地合作等樣態落實國產化。