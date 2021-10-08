全台餐飲業者為搶攻振興五倍券千億商機，紛紛祭出優惠案吸客！位於七期市政路上的「溫十八」台中溫體牛火鍋，10月推出週週快閃加購禮活動，10/15-10/22來店消費套餐，可享原價逾千元的「波士頓龍蝦」每隻加購價499元；10/23-10/30「愛爾蘭玫瑰蟹」每隻加購價499元。

位於七期市政路上的「溫十八」台中溫體牛火鍋，一個很直接的店名，一語道破了其成功的祕訣－每天用18°C冷藏專車，從台南將最新鮮的溫體牛肉運送上來，使用簡單純粹的方式呈現出牛肉最真實滋味。不惜成本追求好食材，正是溫十八創辦人的理念與堅持，也因為如此挑剔的品質要求，店內的肉品、海鮮強調都是頂級規格。

「溫十八」靠著獨特的溫體牛搶佔台中火鍋市場，主顧客都是懂得食材的中部老饕們。除了要求牛肉品質最新鮮之外，美味、扎實有彈性的手打牛肉丸，也是店裡招牌；不只有牛肉火鍋，溫十八還可以吃到美味海鮮，入口處的海鮮水族箱中，來自國內外產地新鮮直送的海鮮，有波士頓龍蝦、黃金蟹、鮑魚、明蝦、玫瑰蟹、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理。

「溫十八」台中溫體牛火鍋一樓後方就是牛肉料理區，廚師在此現切牛肉擺盤。行政總主廚表示，火鍋湯頭除了採用牛大骨之外，同時也加入大量的牛肉下去熬煮，開始涮牛肉前，記得先喝口清湯，不用沾醬就能吃到原味、美味。