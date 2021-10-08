110年國慶連續假期自10月9日至10月11日，連續假期新北市中和交流道未有高乘載管制，考量近期疫情趨緩，勢必會有大量民眾出遊，中和警分局仍會視整體交通狀況，配合實施嚴格「入口匝道儀器管制」，以維持交通順暢。

國慶連假交通疏導規劃以國道交流道、賣場、百貨商圈及觀光景點等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日8日將陸續出發南下，國道及本轄重要道路車流勢必湧現，連假期間9日至11日轄各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮。

假期最後一日11日將出現返回工作地車潮，本分局已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，建請用路人耐心等候。

另今年雙十國慶期間，適逢交通安全月，為提升駕駛人對路口行人路權及安全之重視，同時促使駕駛人養成良好的行車習慣，以「路口停看聽、行人優先行」向社會傳達交通安全理念，希望透過活動期，來影響更多國人、深化效果。

中和警分局表示，行人行走時應靠邊行走、多穿亮色衣物、注意大型車輛視覺死角，同時也提醒駕駛人，行經行人穿越道時記得要禮讓行人優先通行，並且保持三公尺以上的距離，應多注意來往用路人。遇到友善禮讓通行的車輛，也請不吝予以揮手表達謝意，共同營造友善的用路空間。