大陸國家主席習近平今於紀念辛亥革命110周年大會重申，堅持和平統一、一國兩制的基本方針，並堅持一個中國原則和九二共識、推動兩岸關係和平發展。對此，民眾黨表示，中共倚仗大國崛起之勢，欲迫使台灣就範，民眾黨反對中共此一趨勢和做法。

近年來，九二共識、一個中國等用詞，已被中共單方面壟斷詮釋權。如今甚至連「台獨」的定義也走向中共單方向的認定。在兩岸各自為治的前提下，台灣民眾自主性的提高，是完全合乎情理的。歷史證明，中共越是想以力服人，台灣民眾自主意識的提升就越快越高。

民眾黨強調，主要區隔兩岸之間政治信任基礎和溝通障礙的，與其說是台獨，更明確的說應是民主開放的政治體制，和自由言論的空氣。不幸的是，不論是香港或是大陸內部，開放程度和言論容忍尺度都一再內縮，而非外張。

民眾黨強調，堅持「台灣主體，親美友中」的論調。在中共日益對台強硬的同時，除了堅持自身原則外，仍願以最大誠意，希望於兩岸對等且理性務實的正式溝通，理解並尊重雙方的堅持。