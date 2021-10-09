立陶宛政府繼今年7月31日捐贈我國2萬劑AZ疫苗，9月22日宣布捐贈我國第二批23.59萬劑AZ疫苗，預定於10月9日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業。本批疫苗效期至2021年10月31日及11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供民眾接種。

指揮中心說明，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛再度伸出援手，提供這批疫苗，有助提升我國疫苗覆蓋率，指揮中心再次向立陶宛政府與人民致上誠摯謝意。

指揮中心指揮官陳時中表示，立陶宛原本捐贈我們2萬劑疫苗，這次再捐贈我們23.59萬劑，共25.59萬劑；其中有一批是10月30日到期，約4600劑，封緘檢驗完就會立即安排施打，另外一批效期到今年11月30日。

陳時中指出，連同立陶宛今天捐增的23.6萬劑疫苗，我國現在共有2372萬劑，已經超過總人口數。