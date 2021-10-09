清水義交中隊大隊長崔惠國帶著清水分局長游永中等長官前往慰問余員。（民眾提供）

台中市清水義交中隊9日支援大甲區勤務自來水管線工程，余姓隊員執行交管時，43歲黃姓騎士不滿無法進入管制區，涉嫌徒手毆打余員，所幸余員就醫後已無大礙，警方目前以車追人，全案依妨害公務、傷害案受理。

清水義交中隊大隊長崔惠國表示，今天中隊支援執行大甲區勤務自來水管線工程，地點位於民權路與三民路口，下午2時許，一名騎士因要進入管制區，余姓隊員擔心危險不讓他進入，該騎士竟涉嫌徒手毆打，造成余左肘及左腰疼痛，當時機車上還有斧頭等工具，且騎士還多次折返叫囂。

大甲警分局獲報後調閱監視器，並派員前往住家搜尋未果，目前正在積極以車追人，全案依妨害公務、傷害案受理。

崔惠國指出，他第一時間帶著清水分局長游永中等長官前往慰問余員，並向執勤人員加油打氣，同時強調，義交在執勤時是廣義公務員，為顧及大家安全及工程順遂，請民眾要聽從義交交通疏導與指揮。