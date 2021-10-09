台中市清水義交中隊9日支援大甲區勤務自來水管線工程，余姓隊員執行交管時，43歲黃姓騎士不滿無法進入管制區，涉嫌徒手毆打余員，所幸余員就醫後已無大礙，警方目前以車追人，全案依妨害公務、傷害案受理。
清水義交中隊大隊長崔惠國表示，今天中隊支援執行大甲區勤務自來水管線工程，地點位於民權路與三民路口，下午2時許，一名騎士因要進入管制區，余姓隊員擔心危險不讓他進入，該騎士竟涉嫌徒手毆打，造成余左肘及左腰疼痛，當時機車上還有斧頭等工具，且騎士還多次折返叫囂。
大甲警分局獲報後調閱監視器，並派員前往住家搜尋未果，目前正在積極以車追人，全案依妨害公務、傷害案受理。
崔惠國指出，他第一時間帶著清水分局長游永中等長官前往慰問余員，並向執勤人員加油打氣，同時強調，義交在執勤時是廣義公務員，為顧及大家安全及工程順遂，請民眾要聽從義交交通疏導與指揮。
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