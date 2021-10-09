國慶連假首日，台東縣池上鄉伯朗大道等熱門景點，出現旅遊人潮。（莊哲權攝）

國慶連假首日，台東縣池上鄉伯朗大道等熱門景點，出現旅遊人潮。（莊哲權攝）

國慶連假首日，台東各熱門景點出現人潮，前往蘭嶼、綠島的客輪班班客滿，9日上午超過1400名遊客湧入綠島，進入蘭嶼的遊客粗估也有400多人，但是受圓規颱風影響，打亂原有旅遊行程，10日台東往返蘭嶼客輪停航，往返綠島客輪則「只出不進」。

國慶日連續假台東景點今早出現人潮，包括南迴公路的多良火車站、台東縱谷的金城武樹和伯朗大道以及東海岸的遊憩景點，遊客明顯增多，其中，多良車站首日約有1500人次湧入，台11線及台9線等主要公路車流量也有增加，在警方管制維持下保持暢通。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，由於防疫規定再度放寬，國人旅遊不再來去匆匆，台東旅宿住房率都有8、9成，留下來用餐的客人也增加不少，比中秋節連假還要旺。

而9日前往蘭嶼、綠島的客輪也班班客滿，原本12班客輪，受颱風影響縮減為8班，上午超過1400名遊客湧入綠島，也有2船班進入蘭嶼，粗估400多人。

不過因圓規颱風生成，中央氣象局預估11、12日最接近台灣。客輪業者9日公告台東往返蘭嶼船班10、11日停航，台東往返綠島船班10日將開10個班次將旅客疏運回台東，但是不載客進入，11、12日停航。

昨天上午前往綠島的莊姓女大生很無奈的說，原本計畫在綠島3天，11日返回台東，只能被迫縮短行程。陳姓女大生則說，「我們算幸運的，有同學明天才要進綠島，現在被迫取消行程」，也有民眾說，行程早已規畫，即使被「關島」也不擔心。