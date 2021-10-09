中信兄弟德保拉9日面對富邦悍將繳出7.1局失1分好投，奪下本季第14勝，再度重回「三冠王」，但他強調自己並不在意勝投，只是盡量想辦法幫助球隊拿下勝利。

布雷克周四在台南繳出本季第3場完封勝，在勝投榜上再度「超車」德保拉，但獨居第一時間不到2天，再度被德保拉追上，德保拉另外在自責分率及三振數也都位居全聯盟榜首。

「其實我沒那麼在意勝投。」德保拉賽後說，「布雷克能拿14勝很厲害，也很祝福他，但我沒特別在意或是刻意想要拿勝投，因為去年我也表現得很不錯，拿了很多勝。」7局投完德保拉用球數已破百，但為了球隊勝利第8局仍續投，「因為比數很接近，我今天就是想辦法要幫球隊拿下勝利。」

相較於過去在10月時，球季已經來到季後賽階段，但今年中職受到疫情影響延賽了近2個月，下半季例行賽也還有1個多月，被問到如何調整？德保拉說：「相信不是只有投手群，不管哪一隊在這個時間點球員都已經滿疲勞了，剩下時間怎麼做調整，還是照平常課表去加強，但每隊總教練都要考量到球員疲勞度已經滿高的，可能需要多休息、放個假讓球員能恢復戰力。」