高雄城中城大火造成至少46人死亡，令人悲痛。這棟大樓一度輝煌，現在成弱勢者的聚居地，許多住民都是獨居老人。每個城市都有這種城市痼瘤，地方政府應強力介入管理。

台灣有許多弱勢者需要照顧，但地方政府缺乏經費。民進黨政府喜歡發債揮霍討好選民，卻對弱勢者視而不見，一點都不在意他們掙扎求生。

這樣的指控偏頗嗎？一點都不！看看這次疫情紓困方案，就知道蔡政府毫不在意弱勢者。

領取振興五倍券，要先預約，或數位、或紙本，每個方案在企業支持下還挾帶許多優惠。這些設計與安排非常複雜，非要懂得網路世界的人才會操作，這些獨居老人、社會弱勢，懂電腦與網路嗎？

8大部會動用80億預算玩加碼抽籤，社會弱勢者有機會嗎？政府動用大筆公帑，卻只有懂電腦、能上網的年輕人受惠，卻坐視社會弱勢者完全無依，這公平嗎？負責任的政府能這樣施政嗎？

高雄市這把大火，焚毀的不僅是46條人命，更是輿論吹捧下虛假的政治光環，證明蔡政府陪年輕人嘻嘻哈哈玩抽籤，卻無視社會弱勢孤獨求生的現實。蔡政府口口聲聲的進步價值，難道就只是勝選至上、天然獨選票第一，其他都可以犧牲嗎？

指控或許太嚴厲，但看到那麼多社會弱勢者葬身火窟，凡有一絲人性者，都不免發出悲痛之言。

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