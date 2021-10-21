英國前倫敦經濟政策署署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員羅思義21日在大陸《環球時報》撰文指出，英國首相強森最近突然對來自中國的投資說好話，這是政策上的改變嗎？要認真對待嗎？強森政府會言行一致嗎？不幸的是，對形勢的審視表明，英國政府的政策並沒有改變，對中國投資的措辭也只是反映了英國政府所處的經濟困境。

羅思義表示，英國19日舉辦「全球投資峰會」，旨在吸引外國公司來英國投資。峰會前夕，強森受訪時宣布英國政府「不會把來自中國的每一個（投資）提議都用乾草叉叉走」；「中國是我們經濟生活的一個巨大部分，並將在很長一段時間內，在我們的一生中」，而他本人不是「恐華症患者」。

羅思義說，令人驚訝的是，目前強森政府在經濟、政治甚至軍事層面對中國採取了一系列明顯敵對行動。經濟上，英國政府改變了之前的立場，外傳將華為排除在英國5G網路開發的名單之外。還準備把中國排除在新核電站專案協議之外。在政治上，英國試圖干涉香港，支持「暴徒」的政治立場。議會4月通過決議，宣布中國正在對新疆維吾爾族實施「種族滅絕」。在軍事上，將伊莉莎白女王號派往距離英國近6000公里的南海。與美國和澳洲建立「AUKUS」聯盟，向澳洲提供核動力潛艇——此舉顯然是針對中國。

羅思義認為，令人遺憾的是，如果政策沒有真正發生轉變，強森政府將繼續通過對華敵對措施損害英國經濟，進而損害英國人民利益，這對兩國來說是一種「雙輸」的局面，而且，英國遭受的損害要比中國大得多。

羅思義分析，要理解這種情況，有必要了解強森政府「脫歐」時的行動。當時，英國官方「脫歐」理由是，要走「全球化英國」道路。英國將離開歐盟的「狹隘」框架，追求「全球」經濟戰略。中國是歐洲以外繁榮的經濟體，是「全球化英國」的重要夥伴，如果「脫歐」，英中聯繫將更加緊密，貿易和投資機會將增加，英中關係將熱起來。

羅思義指出，現實表明，這種官方解釋是不真實的。英國經濟規模太小，無法走上獨立於歐盟和美國這兩大經濟中心的道路。鑒於美歐之間的經濟競爭，強森政府實際上是通過退出歐盟，以便讓自己更服從於美國。在這種情況下，由於美國不幸地尋求與中國進行實質上的「新冷戰」，英中關係將變得更糟。

羅思義直指強森突然表態不放棄中國投資的原因是，「脫歐」對英國經濟的削弱是可以預見。對美出口僅占英國貿易額16％，而對歐盟出口占43％，因此英國退出歐盟一體化的單一市場不可避免地帶來了負面影響。

羅思義表示，在強森發表了旨在搶占頭條的談話同時，英國國際貿易大臣詳細闡述了對華關係的細節。她表示，中國將只被允許在英國經濟的「非戰略性」領域投資。但「戰略」這個詞具有誤導性。「戰略」不是禁止在英國軍事領域投資，而是禁止在高科技領域投資——例如，華為仍然被禁止進入英國的5G網路。與此同時，諸如「AUKUS」及派遣英國軍艦前往南海等挑釁性政策仍在繼續。

羅思義強調，綜上所述，由於經濟形勢困難嚴峻，英國希望中國在英國繼續投資實際上已經占據主導地位的中等技術產業，但中國投資將被排除在關鍵高科技領域之外。當然，如果中等技術的中國公司在英國有賺錢的機會，他們可能會想要利用這些機會。這種對中國表示「熱烈歡迎」的想法是荒唐的。英國政府實際上在向中國發出尋求幫助的請求，因為它正面臨著經濟困境，但由於其服從美國的戰略決定，並沒有扭轉其針對中國的挑釁行動。

羅思義說，這對中國來說是「損失」，但由於英國經濟疲軟，對英國人民來說是更大的「損失」。他們為自己的5G網路支付的費用超過了必要的水準，而5G網路將在必要的時候推出。他們會看到自己的錢被浪費在距離英國數千公里的太平洋地區的軍事挑釁上。希望當前英國政府對華政策給英國經濟和人民造成的損害，將推動其路線的逆轉，但這需要行動上的改變，而不是說幾句話。