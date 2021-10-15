今天美國職棒道奇對巨人展開驟死第五戰，此戰雙方早已在前天就排定了先發投手，原先道奇派出聯盟勝投王烏瑞亞斯(Julio Urias)，巨人派出首戰繳出完美表現的韋布(Logan Webb)，對生死戰來說兩隊都端出壓箱寶，勢必要拿下這一場勝利，闖進國聯冠軍賽，並成為「百勝對決」贏家。

不過在比賽開始前道奇卻出了奇招，臨時將先發投手烏瑞亞斯改成牛棚投手柯奈保(Corey Knebel)，預計把他當成假先發進行投手車輪戰，說不定烏瑞亞斯會在後面的比賽中登場也說不定，甚至還可能派出僅休息兩天的王牌薛爾瑟(Max Scherzer)。

這招或許會成這場比賽勝敗關鍵，因兩天時間想必巨人都在研究如何對付烏瑞亞斯，可能已制定出攻擊方式，肯定沒想到道奇會出這招，相信目前局勢巨人變成被動的一方。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)表示：「這是為贏球而採取策略，巨人是支很棒的球隊，尤其在進攻端上，他們有很多優勢。」

柯奈保本季例行賽出戰27場，拿下4勝0敗3救援成功的戰績，自責分率是優秀的2.45，在本季季後賽出戰2場投1.1局無失分，投出3次三振，生涯在季後賽的表現也很出色，11場比賽繳出1勝0敗，11.1局送出17次三振，自責分率僅0.79，相信他穩定的表現能控制住道奇前半段局勢。