有關「塔江後續艦船體建造從14億飆至18億，疑獨厚龍德造船」質疑相關，海軍司令部今（10）日表示並非事實，說明如后：

本案前已於107年委中科院執行，塔江後續艦儎臺建造預算係包含船板物料、輪控系統、主機、輔機及發電機等項裝備，該院參照國內船廠報價，並反映人力、物料成本上漲及加速量產所增加之採購成本，核實編列。

海軍表示，經向中科院求證，該院執行本案建造作業，均依國軍作戰需求及採購作業規定辦理，並無「獨厚龍德造船廠」之情事。

另國民黨立委馬文君6日表示，她發現《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案特別預算中的8項裝備，有5項過去編在公務預算中，其中塔江艦過去預算164億可製成3艘，平均每艘約54.7億餘元，移至特別預算後總預算高達692億元，平均每艘高達62.9億餘元，這暴增的8.2億令她不解又咋舌，警告「立法院不是橡皮圖章」，呼籲國防部必須出來說清楚、講明白。