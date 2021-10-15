鑑於高雄市城中城大樓14日發生大火，造成41人輕重傷、46人死亡。台中市消防局初步清查類似複合式大樓共計30處，屋齡達30年以上者有10處，樓層為10層以下建築物6處，11層以上13處，16層以上11處，其中無管理委員會或無人管理有2處，消防安全設備不合格5處，超過11層建築物均依防火管理規定製作共同防護計畫。

消防局指出，將全面加強安檢，經消防檢查不合格將立即要求限期改善，並持續追蹤至改善完成為止，另也將持續加強用火用電安全及防火避難設施管理宣導，維護公共安全，保障市民生命財產；另針對應辦理防火管理制度的複合式老舊大樓，為強化防火管理工作，市府除依消防防護計畫落實各項防火管理工作。

消防局表示，市府將請管理權人落實火源管理，包括一、避免出入口堆積雜物，加強防制縱火對策；二、確保安全梯暢通，關閉防火門，形成區劃，並請依消防防護計畫「防火避難設施自行檢查紀錄表」落實檢查；三、維護消防安全設備正常功能，並請依消防防護計畫「消防安全設備自行檢查表」落實檢查。

此外，消防局平時訂有年度計畫選定轄內高危險場所進行組合訓練。鑑於高雄城中城火警案，各大隊將對於轄內複合用途大樓及大型集合住宅優先安排消防組合訓練，強化消防人員人命搜索、現場消防搶救設備的應用，也讓居民熟悉通報、避難引導及自救技能，並提升消防人員對於場所掌握度及災害現場指揮調度應變能力。

消防局強調，千越綠川商業大樓違反消防法規定，經通知限期改善後逾期未改善，除已連續處罰並加重罰鍰至完全改善為止，也將考慮透過其它行政手段執行強制措施，以維護公共安全。

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