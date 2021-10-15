台中市生命禮儀管理處108年3月招標公墓遷葬及廢棄物集中堆置勞務標案，採最低標決標，位於新北市汐止區○世公司和台中市○代公司均有意投標，台中市生命禮儀管理處發現投標異常，2家廠商所留連絡電話相同，意圖影響採購結果，破壞招標程序的價格競爭功能，主動將全案移送法辦。

台中地院法官認為，2廠商於準備程序進行中坦承犯行，非無悔意，態度尚可，因此依妨害投標未遂罪判刑6個月，並處罰金10萬元。

民政局長吳世瑋表示，政府採購法的立法目的，在於建立公開、透明、公平競爭的採購作業制度，減少弊端，創造良好的競爭環境，使廠商能公平參與競爭。

此案2廠商意圖影響採購結果，破壞招標程序的價格競爭功能，經生管處發現投標異常情事，向其請示後，他認為不容違法，要求生管處主動移送法辦。他並說明，市府杜絕杜絕惡意破壞公平採購機制廠商，發現不法情事將依法究辦，呼籲廠商莫心存僥倖，以身試法。

生管處長劉振村說，此招標案經承辦人員發現○世公司投標資料外標封統一發票章戳電話與○代公司外標封所留連絡電話相同，且投標文件內二家跨區備查許可函文所留公司聯絡電話亦相同，涉有違反政府授購法第87條「意圖影響採購結果」及第50條「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯」之嫌，經查明相關事證，確有影響採購公正、違反法令之情形，生管處審慎處理，遏止不肖廠商破壞自由市場機制。

生管處強調，此案2家廠商意圖塑造形式上已有多家合格廠商投標之假象，圖使經辦標案人員，誤信該案確已達到法定開標門檻而進行開標，嗣後發現2家廠商所使用之聯絡電話均相同，投標文件內容顯涉有重大異常關聯，故依政府採購法第50條第3項規定，宣布標案廢標，並重新辦理招標，始未發生開標不正確之結果。全案經審理2廠商依妨害投標未遂罪判刑6個月，並處罰金10萬元，全案可上訴。