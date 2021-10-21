嘉義市普設空品微型感測器，是全國密度第1的感測物聯網。（嘉義市環保局提供）

嘉義車站先期轉運中心今年底將正式成為「空氣品質維護區」，嚴管不符合廢氣排放標準的大客車進入，嘉義市東市場公告為「空氣品質維護示範區」，有6組車牌辨識系統輔助管制有空汙之虞的機車。

嘉義市政府環保局表示，嘉義市主要汙染源來自境外以及移動汙染源，該局陸續建置200點空品微型感測器，是全國密度第1的感測物聯網，以物聯網科技協助管制空汙，發現後湖工業區、火車站周邊、中油熔劑場周邊、東市場、永和市場是5大PM2.5汙染熱區。

市府環保局表示，針對熱區特性採取因地制宜的改善措施，讓5大汙染熱區PM2.5濃度降低，今年至9月止平均PM2.5濃度較去年同期改善8.4％，且東市場及共和市場明顯改善，較去年同期改善11.9％。

市府環保局表示，去年10月20日公告東市場及共和市場東為「空氣品質維護示範區」，於市場周邊出入口架設6組車牌辨識系統，管制未定期檢測的二行程機車進入，並加強輔導市場內的餐飲業改善油煙排放，示範區將試行至明年底，經中央審核通過後，正式公告為「空氣品質維護區」。

市府環保局表示，嘉義車站先期轉運中心空品示範區目前還在試行階段，將於今年底公告為「空氣品質維護區」，嚴格管制未取得「優級自主管理標章」的大客車進入，經3個月宣導緩衝期後，加強執法開罰，若有違規者依《空氣汙染防制法》處500元至6萬元罰緩，並限期改善，未改善者得按次處罰。