從中央到地方，綠色執政就是甩鍋及草菅人命！

新冠肺炎在台灣疫情爆發以來，累計至今已奪走845條人命，中央政府至今仍不願意承認並還原「3+11」是否為疫情破口的真相，指揮中心也始終不承認疫苗採購政策失當、用意識形態擋救命疫苗，要負責的陳時中更大言不慚「我不能講錯一句話嗎」，官僚心態表露無遺。行政院長蘇貞昌更是用以色列疫苗普打仍高確診的例子企圖掩飾台灣疫苗不足的問題，終歸一句話，政府就是沒錯！

彷彿蝴蝶效應，民進黨中央錯誤的防疫政策導致民眾枉死，地方執政縣市消極的公共安全管理，也無情奪走民眾生命。

首先是桃園市龜山區承恩砂石場於12日凌晨發生砂石崩塌，導致經過計程車慘遭活埋死亡。事件發生後經過披露，才發現該砂石場違法使用面積達69%之高，且有占用林業用地之情事，曾被市府開罰22次，但依然我行我素，凸顯公權力不彰。經過市議會進一步追查，才發現桃園市建管處從2013年到2020年8年間，針對境內砂石場共稽查421次，但除裁罰案少，更有縱容不法之嫌，惟市府副發言人卓芷戎第一時間跳出來表示市府絕無護航，但市長鄭文燦事後才說接下來要檢視境內砂石場違規次數，若多次不改善，停工、撤照或不予換照，明明可以作為，為何要出人命才肯做？

桃園甩完鍋，接下來竟又輪到高雄，鹽埕區城中城大樓於14日凌晨發生火警，惡火來的又快又急，導致住戶未及逃生，釀46死41傷，是台灣近30年死傷第2多的單一建築物火災。還沒究責，高雄市建管處就跳出來表示這棟大樓由於停業後不做商業使用，加上違規作為住宅使用，且樓層不超過16樓，「依規定不用進行公安申報，因此不在政府建管單位列管名冊內」。先畫下其「不違法」的止血線，再表示後續積極查處辦理，先保市府再做處理，完美的神切割！

無怪乎工務局如此操作，真要追查起來，該大樓建造至今40餘年，在高雄曾紅極一時，自民國90年即停業至今20年來市府不聞不問，放任其成為「違法住宅」，而這段時間恰是民進黨長期在高雄執政，更有12年執政的高雄王、現任監察院長陳菊，如有不法，包含駐日代表謝長廷在內，都必須負責！但在工務局查無不法、謝謝指教的背後，這些高官良心又何安？

錯誤的政策遠比貪汙可怕，過去的陳水扁政府及民進黨團只是謀財，未曾傷害民眾生命財產安全，但換到現在的蔡政府及其黨內人士，從中央到地方，一連串的錯誤政策都在殺人！而更恐怖的是錯了還不即時更正、只會「查無不法、謝謝指教」，台灣人民難道真是上輩子欠民進黨的，這輩子得用生命來還？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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