國內新冠肺炎疫情趨緩，外界關注何時才有機會降至1級。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於立法院預告降級的考量標準，為不明感染源個案數、醫療應變能力、民眾遵從度及國際疫情變化。醫療應變組副組長羅一鈞進一步指出，不明感染源的認定會排出舊案，相關的評估細節還需要內部討論。

根據媒體報導，陳時中今於立法院院會指出，降級指標主要有3個，第1是會以不明感染源數，而非確診數當指標，原因是將來一定會有舊案出現；第2則是醫療應變的能力，考量整體專責病房與醫院維持，加上高齡、高風險族群的疫苗注射率；第3則是民眾的遵從度，以及整體國際疫情的變化。

羅一鈞進一步指出，不明感染源的認定會排出舊案，例如昨日的幼兒園個案，因抗體陽性，屬於非近期感染的不明感染源個案，這在計算降級指標是會排除。至於評估降級指標要有幾個潛伏期，還需要內部專家討論。

副指揮官陳宗彥表示，國內過去降至2級後，也是一件一件鬆綁，讓社會可以適應這樣的生活。至於是否可以降至1級，會持續依照疫情的狀況，無論是國內或國際的疫情，會持續關注和討論。