環保署於疫情期間陸續整合資源，積極推動廢棄物源頭減量與免洗餐具回收工作，除與地方政府及各團體推動餐飲環保外送服務、鼓勵循環（杯）容器等工作，於9月29日發布「減少使用免洗餐具作業指引」，透過政府機關、學校以公帶私，落實源頭減量；同日亦邀集飲料店研商「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式草案」，希望以經濟誘因及限制使用來推動循環再利用。

環保署表示，縱然在疫情期間，仍未停止源頭減量推動工作，於109年11月起與臺南市環保局、餐飲外送平台（foodpanda）、餐具租賃業（好盒器）、餐飲業等辦理「環保外送服務試辦計畫」，共設立包括34家餐飲店及含7-11、麥當勞在內的10處自助歸還站點。至110年9月底止，已累積約3200件使用量，將依推動經驗持續檢討修正。目前新北市、桃園市、新竹市、臺中市、嘉義市等都會區也陸續推動中。環保署希望依各地特性推動循環杯使用模式，藉由一定比率的規定，找出可行之商業模式，提高民眾接受度，使租賃系統能夠永續經營。

除了環保外送計畫外，環保署已補助屏東縣琉球鄉啟動環保杯（琉行杯）租借共享計畫，由110年3月30日推動至7月底共借出1萬5201杯。110年更擴大各離（外）島比照其推動模式，於澎湖、連江、綠島、蘭嶼等區域推動中。

環保署表示，疫情期間增加免洗餐具用量增加，但回收作業並未停歇，統計1～9月回收量為11萬7969公噸，較109年同期11萬3647公噸微幅增加3.8%，更較108年疫情發生前5萬1171公噸大幅增加1.3倍。目前將視一次用產品源頭減量執行情形及國際趨勢持續滾動檢討管制方式，並宣導民眾改變習慣，鼓勵「自備、重複、少用」生活減廢3招，共同為垃圾減量努力。