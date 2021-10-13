桃園龜山的承恩砂石場12日發生土石沖破鐵皮、活埋計程車司機的不幸意外，時代力量立委陳椒華怒斥，運匠之死是人禍釀災致死，中央地方主管機關長期縱容砂石場違法占地營運，政府連砂石場都管不好，應檢討砂石場管理和職安公安，還給新北桃園人一條安全的通勤通學路。

陳椒華表示，上個月收到陳情指桃園有11家砂石場違法擴建占用國有地和私有地，正請相關部會和桃園市政府說明裁處情況，沒想到出事的承恩砂石場就是其中之一。而且承恩企業違法開挖山坡保育地、占用國有地，這次土方坍塌釀出人命，應全面停工追查不法。

陳椒華強調，桃市府將針對砂石業和土石方回收業進行聯合稽查是不夠的，市府若繼續讓承恩等砂石場繼續違法占用擴建營運的話，等同護航不法開發，呼籲鄭文燦市長莫再包庇縱容！

綠色陣線協會理事林長茂表示，違法擴建占用的砂石場不只這11家，直斥桃園多年來是無政府狀態！質問市長鄭文燦市桃園究竟還有多少砂石場是違法擴建？還有多少砂石場和路段潛藏公安危機？要求徹底清查執法，給死者、市民和社會大眾交代。

桃園市議員簡智翔表示，出事路段是很多人上班上學必經之路，這條路上還有其他砂石業者，現在人心惶惶，他以前到台北上課也會經過這條路，完全不知道鐵皮屋裡放的是砂石，要求桃園市府都發局、建管處、經發局要介入，這次的意外凸顯這是很多局處需要努力的事。

對此，桃園市政府經發局回應，事件發生後，市府要求勞動、社會單位先給家屬協助及慰問，昨天下午檢調到現場勘查，往業務過失致死方向偵辦，市府之後也會提供資料給檢調協助調查，今天上午相關單位到現場進行聯合稽查，會以目前違規態樣看違規情況。