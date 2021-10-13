配合行政院振興五倍券，文化部藝FUN券今日第一梯次抽籤。（李欣恬攝）

配合行政院振興五倍券，文化部藝FUN券今日第一梯次抽籤，記者會上文化部政務次長李靜慧、主持人視網膜共同抽出654167數位券、162707份紙本券，合計816874份藝FUN券得主。

今日第一梯次抽籤，在旭婷聯合法律事務所律師劉師婷見證下，由文化部政務次長李靜慧、主持人視網膜自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼為身分證尾數96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼為身分證尾數39、37、23、36、79、08、14、75。經統計最後抽籤結果，共有654167名數位券、162707名紙本券，合計81萬6874名成為首波藝FUN券幸運得主。

藝FUN券自9月22日起開放登記至10月8日第一波登記截止日，共有1108萬2770人（數位905萬3527人、紙本202萬9243人）登記，扣除本週已獲得國旅券、i原券、農遊券者，今（13）日共有1029萬8678人（數位839萬9798人、紙本189萬8880人）符合第一波抽籤資格。