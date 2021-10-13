一名年輕的銀行理專，客戶鎖定有錢的貴婦族群，因為擁有帥氣外型，又嘴甜、腳勤，深受貴婦客戶喜愛，但他其實存心不良，之後將客戶的錢拿去賭，最後輸掉高達2億元的金額，根本賠不出來，只能選擇「獻身肉償」，但這也仍是不夠，最後被打斷手腳教訓，相當悽慘。

資深媒體人林裕豐在節目《震震有詞》分享，有一起案例，一位年輕有為的理專，專門鎖定上了年紀的貴婦客群，經常「姐姐長、姐姐短」、「阿姨長、阿姨短」的噓寒問暖，嘴巴相當甜。甚至還會特地去買日本進口高檔水果，直接登門拜訪，還幫忙削水果、甚至是餵食，深得貴婦們的喜愛。

林裕豐表示，帥氣理專眼見時機成熟，開始使用話術，告訴貴婦們有「更保值、獲利更快速」的金融商品，只推薦給高端客戶，但必須在國外開戶，且至少要有1000萬元美金的額度。最後這名理專用這個手法，總共騙走2億元，但是他卻拿去玩地下職棒簽賭，結果全部輸光。

賠不出來錢來，這名理專除了下跪認錯，還用肉體償債，但不是每個人都吃這一套，其中一名被騙的姐姐，找來道上兄弟，直接打斷理專手腳教訓。