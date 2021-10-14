警政署於桃園市新屋區建置反恐訓練中心作為反恐戰術與戰技訓練基地，立法院內政委員會14日率團考察，現場以最新引進之防彈裝甲車及攻堅突擊梯車進行演練，對於該中心被詬病為蚊子館，內政部次長陳宗彥說，該中心成立4年多來前期都在做基礎訓練，且訓練超過8000人次，訓練天數和內容都非常精實。

這次演練參考近年國內案例，如2019年桃園車行歹徒持槍挾持事件及同年的高雄炸彈客圍捕事件，由維安特勤隊、桃園市特勤中隊、刑事警察局偵查第五大隊、新北市及台中市警犬隊等單位共同參演，採用最新引進的Lenco Bearcat G2防彈裝甲車及攻堅突擊梯車，演練攻堅及人質遭挾持等情境，展現員警平日訓練成果。

陳宗彥表示，第一次對國會公開反恐訓練中心，成立4年多來每年都有既定的訓練計劃，訓練超過8000人次，另外也結合國內各特勤單位針對反恐科目進行演練。對於該中心遭譏為蚊子館，他則強調，反恐訓練中心成立4年多，過程中也加速訓練，在前期的準備過程中要一段很長時間做基礎訓練，在這4年多來訓練的天數和科目內容非常精實，也希望讓社會更了解。