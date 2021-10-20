電影中有不少經典橋段，總是吸引民眾效仿，但有些動作難度較高，若未經過特殊訓練，模仿過程中就可能因此受傷。國外有一名女子日前在街上，與男友挑戰1987年的電影《熱舞17》其中一段經典舞步，豈料過程中一個重心不穩，導致女友不僅摔落在地，洋裝甚至被整件扯下來，內在美全被看光。

Woman left laying in her underwear after epic Dirty Dancing lift fail pic.twitter.com/teHhpTghCi — The Sun (@TheSun) October 19 2021

根據《太陽報》報導，國外一對情侶日前在街上，想模仿1987年電影《熱舞17》（Dirty-Dancing）中的一段經典舞步，只見他們先是面對面，隨後男方將女方高高舉起，女方原本應該要被舉到空中，與男方呈現T字型，豈料她疑似施力不對，最終重心不穩，整個人往後翻。

電影《熱舞17》的經典舞步，男主角將女主角撐起後，雙方呈現T字型。(圖/達志影像)

男方深怕女友會受傷，因此試圖將對方拉住，但仍無法阻止憾事發生，女方的洋裝因外力拉扯，瞬間被整件扯下來，導致她摔落到地上時，身上只剩下內衣褲，狼狽不已，所幸最後她並沒有受傷，超蠢的下場也讓雙方忍不住笑了出來，而這段過程也被分享至社群平台，引發討論。

不少網友表示「本來應該是完美的舞姿，沒想到最後這麼尷尬」、「太危險了！之前就有人模仿後摔傷」。去年也發生過類似事件，25歲的米莉（Millie Slennett）當時與男友同樣模仿電影《熱舞17》的舞步，之後整個人雙腿抬到高過頭，導致她重心不穩，最終後翻跌倒在地，臉部著地、脖子反折，緊急被送往醫院治療，所幸只受到輕微瘀傷。