小兄妹遇6.5強震 哥哥一把抱緊肉身護妹 上萬網友被暖哭

24日宜蘭縣蘇澳發生芮氏規模6.5地震，劇烈搖晃讓不少人都受到驚嚇，有網友分享一段影片，一對兄妹原本待在客廳，哥哥發現地震來襲後，馬上放下手機，衝過去緊抱住妹妹，影片曝光讓許多網友大為感動，認為哥哥實在太暖了！
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發布影片，指友人家中一對小兄妹，在24日地震發生時，兩兄妹原本在客廳玩手機，哥哥察覺到搖晃後，馬上放下手機呼喚妹妹「過來！」，接著一把抱住受到驚嚇的妹妹，兩人就坐在沙發緊抱著彼此，之後媽媽也大喊，「寶貝媽媽在這裡」。
原PO表示，規模6.5地震連大人都可能驚慌害怕，看到哥哥下意識衝去抱住妹妹，讓她十分驚訝又欣慰，還透露雖然哥哥很常抱怨妹妹，覺得妹妹黏TT又煩人，但這短短16秒影片，足見哥哥對妹妹的愛護及包容，內心大受感動。
這段影片吸引上萬網友觀看，紛紛稱讚哥哥表現實在太棒了，「好棒的哥哥」、「有妹妹的哥哥都是暖男是真的」、「太暖了，超感動。都泛淚了」、「這哥哥一百分」、「哥哥反應好快喔，超棒的」、「這好感動喔，我們都想要這種的哥哥」。也有人建議要保存好影片「兩兄妹各自結婚時可放影片，真的很珍貴」。
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