高雄市「城中城」大樓今天凌晨發生火災，行政院長蘇貞昌立即指示內政部、衛福部等相關單位與高雄市政府全力協助救災救難、善後慰問等。行政院會結束後，蘇貞昌緊急變更下午行程，將前往高雄醫學大學慰問傷患。

針對高雄「城中城」大樓火災陸續傳出傷亡，蘇貞昌第一時間數度與高雄市長陳其邁通電話，並指派內政部長徐國勇南下，針對救災救難、情勢控制、善後慰問、後續責任追究與地方合力協助。

蘇貞昌在行政院會中表示，地方大火可能需要醫護配合，請衛福部與地方合作予以支持；也盼這次火災損害減到最小，責任查究清楚，相關善後照顧都要到位。

至於這起火災肇事原因，是否與大樓老舊有關係，行政院發言人羅秉成表示，火災肇因需要現場證據保全，以及權責單位做肇因分析與調查才能認定，若與大樓老舊、消防設備不足有關，應該要納入檢討。

行政院會結束後，行政院發布行程通知，蘇貞昌取消原訂出席台灣創新技術博覽會開幕典禮，改前往高雄醫學大學，慰問城中城社區傷患。