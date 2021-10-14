前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙判刑3年8月定讞，趙建銘須入獄。

同案被告趙建銘的父親趙玉柱當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月，全案定讞。已通知檢方啟動防逃。

台開案起因2005年，趙建銘受邀到三井日本料理與蘇、游等人吃飯 ，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。

一審法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判6年徒刑，二審到更二審都加重改判7年，直到更三審認定內線交易獲利未超過1億元，開始輕判4年徒刑；更四審則改判刑3年，但遭最高法院撤銷。

更五審認台開內線交易案不法獲利總額逾1億元，須依內線交易罪加重處罰，但趙建銘未實際獲有財物或財產上利益，依速審法減刑改判3年8月，上訴後，最高法院駁回確定。

台開案最高法院終於拍板定讞，長達16年的爭訟終於建立了〈台開案內線交易認定標準〉對於法的安定性、可預測性建立了日後各案件可循的依據，包括具體、明確訊息認定標準、重大性的標準及犯罪所得的計算基礎。