蘇貞昌嗆「不要臉」婦女代表要求道歉 鄭麗文：不要以為女人好欺負！

國民黨立委鄭麗文12日質詢時，遭行政院長蘇貞昌嗆「袂見笑（不要臉）」，爭議持續延燒。對此，國民黨立委李德維批蘇貞昌無賴、翻舊帳，並直言「蘇貞昌已經不適任了，道歉是基本，趕緊下台將是國家之福」。

「蘇貞昌，就是我們年紀漸長之後，最害怕成為的模樣。」李德維今（14）日在臉書表示，蘇貞昌被鄭麗文問出了馬腳，左支右絀就開始「跳針」，面對兩岸軍費、軍備的落差，鄭麗文的質疑絕對合理，蘇貞昌回答不了就「直接滑坡」反過來質疑問的人就是要「投降」，這跟無賴有什麼兩樣？

鄭麗文1996年選國大代表，競選總部成立時請來蘇貞昌站台。（圖／鄭麗文提供）

李德維說，蘇貞昌因惱羞成怒，就開始翻舊帳，提起25年前幫忙站過台的事情，但又怎麼樣呢？這跟中華民國當下的問題、兩岸的未來或質詢的內容，有什麼相關呢？

李德維也提到今年3月，同黨立委林奕華把蘇貞昌問到啞口無言，蘇貞昌就把林奕華的父親搬出來，說當年當省議員時質詢過林奕華父親，而扯這些的目的就是轉移焦點，習慣性地倚老賣老。