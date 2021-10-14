蕭敬騰（老蕭）新單曲〈彼得潘〉MV再度由他親自執導，包括造型與特效他更全程監督，MV中他不但穿上一席綠色精靈服化身童話故事裡的彼得潘，更為拍攝裸上身沈進裝滿黑水且深達一米的浴缸，對於這幕老蕭開玩笑說：「很少在大家面前脫衣服，這是出道以來的第一次。」特別的是，道具組特別依照老蕭的外表，以3D建模技術量身打造了以回收膠為材質的1比1等身複製人偶，為此老蕭特別另到攝影棚拍攝，成品看來栩栩如生，人偶也象徵著老蕭內心的自我。

蕭敬騰裸身獻「第一次」 公開脫衣突破出道尺度。（華納音樂提供）

這次MV結合意象畫面傳遞歌曲的核心意義，虛擬時空中的老蕭，其實象徵著內心世界的老蕭，總是不卑不亢地一次次承受著來自外在的抨擊，又或是對自己的懷疑。隨著歌詞老蕭彷彿開啟了內心深處最強大的力量，用正向態度回應來自外界非善意的質疑，MV最後他也奮力地爬出一團黑水，象徵不再受到壓抑，迎接嶄新的自我，就像童話世界裡的彼得潘一樣，保持初衷地用勇氣迎接更多挑戰與挫折。

蕭敬騰裸身獻「第一次」 公開脫衣突破出道尺度。（華納音樂提供）

MV從前期發想到執行，老蕭皆親自投入每場會議，希望能將心中所構想一切用影像完整呈現。其中為了具體呈現抽象的「內心自我」，特地耗時兩個月量身訂製了與老蕭幾乎無異的1比1等身複製人偶。為此老蕭親自到攝影棚進行3D建模，最後成品也讓大家驚呼逼真程度驚人。特別的是，為讓人偶有如人體般柔軟的觸感及拍攝效果，特地使用了環保的回收膠為材料，也讓當人偶在經歷被拳擊、刀刮時，都能用慢速定格拍出強烈的扭曲及戲劇效果。

蕭敬騰裸身獻「第一次」 公開脫衣突破出道尺度。（華納音樂提供）

此外，老蕭一幕從一團黑水中掙扎爬起的畫面也令人印象深刻，為了製作「黑水」且不讓色素沾染上身，工作人員測試各種方法，最後使用特殊的食品添加劑才達成了MV中的視覺效果！不僅如此，為能讓老蕭全身潛入水中，也訂製深達一米的浴缸。拍攝浴缸的戲時，老蕭開玩笑說：「很少在大家面前脫衣服欸！」笑說再一次突破踏入樂壇以來的尺度。