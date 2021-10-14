國票金(2889)及安泰銀(2849)以有重大訊息待宣布為由，股票今（14）日雙雙暫停交易，市場預期雙方將公布合併案。金管會表示，雙方預計將在下午5點後對外說明今日董事會通過內容，若雙方提出合併申請，將著重於4大重點進行審核。

據了解，國票金及安泰銀原訂下午5點於證交所共同召開重訊記者會，對外說明雙方董事會通過合併案相關事宜，但由於董事會尚未結束，預期記者會至少將延後至6點後才召開。

銀行局副局長童政彰表示，若國票金及安泰銀規畫合併並提出申請，後續審查需視交易方式及架構而定。若採金控轉投資方式，須符合金控法第36條和金控投資管理辦法相關規定，若採換股交易併購，則牽涉金控法第26條等相關規定。

不過，童振彰表示，無論採取何種交易方式，金管會審查均聚焦4重點，包括整併後存續機構的財務健全性、業務能否持續穩定營運，以及股東、客戶、員工等相關利益團體的權益是否有所保障，且整併涉及大股東股權異動，股東適格性審查亦為重要項目之一。