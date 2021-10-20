證交所辦理金融教育實體校園講座，首場於10月20日前進花蓮東華大學，並結合響應世界交易所聯合會（WFE）於10月辦理的世界投資者週（WIW），舉行金融知識普及敲鐘儀式。證交所總經理簡立忠指出，隨著國內股市持續高檔震盪，整體市場波動加劇，唯有做好風險控管才是長久投資及交易之道。

簡立忠指出，根據金管會統計資料顯示，從投資人年齡觀察，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是20～30歲年輕族群大幅成長。在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的個性弱點以及風險屬性管理，格外重要。證交所希望透過多元的教育推廣及宣導管道，健全年輕人投資風險觀念。

大專院校金融教育校園講座，結合「擊鼓」敲響金融知識普及計劃，在東華大學管理學院院長許芳銘、財金系主任李明龍、教授侯介澤、金融研訓院董事長吳中書、講師梁亦鴻和東華老師和同學的見證下，一同為「金融知識普及擊鼓儀式」揭開序幕，別具意義。

曾任東華大學管理學院院長的台灣金融研訓院董事長吳中書亦出席活動，他指出，低利時代及早學投資相形重要，但是一定要建立正確的投資觀念才能走得長久，近期許多假冒名人的投資詐騙案例層出不窮，又或是加LINE領取飆股的廣告訊息滿天飛，以假亂真的資訊，投資人如何保持理性將是重要課題。

活動邀請知名理財作家兼任台北科技大學、台北商業大學助理教授梁亦鴻老師主講，以「算一算一生要花用多少錢」開場，與學生談收入、財富和時間的相關性，理財規劃要考量哪些重點，更與大家分享「理財」和「投資」其實是不同的概念，絕對要先釐清建立正確觀念，才能心安理財、健康投資。梁亦鴻也特別針對年輕學子的小資族群，提供參與股市、投資基金的關鍵要領。