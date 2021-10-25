40歲林姓男子在臉書社團看到多名年輕貌美的越南女子照片，並有相關基本資料，提供「挑選」，林男看了非常心動，衝動付費後，發現結婚費用越加越多與當初口頭約定相差太大，讓林男有受騙上當的感覺，最後跨國姻緣也沒談成，真的是賠了夫人又折兵。

移民署提醒有意尋求跨國婚媒的民眾，務必要牢記「二要三多」來維護自己的權益。 （圖：擷取自移民署YouTube）

移民署指出，民眾日常社交利用網站、臉書或LINE等社群軟體日漸增多，且因網路允許匿名及採言論自由，移民署呼籲民眾不要輕易聽信臉書社團的私人介紹行為，抑或隨意以「大陸新娘、外籍新娘」等字搜尋婚媒網站，千萬不要相信網站廣告，找合法婚媒團體，也要簽立契約，以免日後發生糾紛而投訴無門。

移民署提醒想要認識外國對象締結良緣的民眾，可以請合法婚媒團體協助尋覓對象，務必要牢記「二要三多」以維護自己的權益，「要記得」與婚媒團體簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。有需要可上移民署網站查詢。

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