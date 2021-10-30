副總統賴清德今出席「2050淨零轉型：邁向綠色社會論壇開幕式」致詞時指出，淨零轉型是一個經濟成長，但同時也要兼顧社會公平及環境保護，若有辦法從這三個面向去落實，相信淨零排放、2050碳中和的目標在執行時，才不會引起社會紛爭、或讓貧富差距擴大、社會不安，這是共同要注意的。

賴清德指出，今天也非常高興看到經濟部長王美花擔任論壇的專題演講，也期待經由王美花部長的介紹與說明，能夠讓政府跟社會有一個很好的對話。

他說，蔡總統今年4月22日，更進一步揭櫫台灣的國家目標：台灣要跟世界各國一樣，達到2050淨零轉型的目標。後續，行政院就跟進也公開宣布後續溫室氣體減量跟管理的辦法，要納入2050碳中和的目標，這樣的工作，重中之重就是經濟部。

他說，也希望在立法跟行政的共同合作之下，溫室氣體減量以及管理辦法，能夠成功納入2050碳中和，作為因應氣候變遷重要的基礎。

他指出，但我們也很清楚，這條目標要具體落實相當困難，這不是一個簡單工作，他分享幾個看法，這是一個國際趨勢，沒有辦法缺席，全世界有兩千大以上的企業，有四分之一都已經跟進了。舉兩個例子，像是蘋果Apple，已經決定在2030年，協力的廠商在生產商品時要使用綠色能源。這樣狀況之下，如果我們不跟進，產業就會出問題。

他說，微軟更積極，宣布到2030年要達到碳中和，2050年則要把微軟成立以後所有的碳排放都捕捉回來、平衡起來。因此，「我們一定要有決心去做，如果今天不做，就會被國際社會淘汰」。

他認為，要建立一條可以接軌國際、又可以因應台灣需求的路徑。政府一定要帶頭，提出一個綠色成長戰略，引導民間也能夠往這個方向來投資，公私協力，披荊斬棘，把這條2050淨零轉型的路徑開闢出來。否則光靠政府沒有辦法，靠民間則會感到緊張，政府要義無反顧的帶領。

他表示，淨零轉型也是一個公平的轉型，牽涉的不是只有能源轉型。這條往2050的路徑，不是只有大企業有能力有資格走上來，更要兼顧到中小企業、傳統產業的業者、受到影響的個人，都必須要兼顧。

他強調，淨零轉型是一個經濟成長，但同時也要兼顧社會公平，還有環境保護的重要事情。如果有辦法從這三個面向去落實，相信淨零排放、2050碳中和這個目標在執行時，才不會引起社會紛爭、或讓貧富差距擴大、或讓社會不安。