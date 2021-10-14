台中市政府推動「台中共好社宅」，興建戶數達5508戶，今年提前達到5000戶目標，在六都社宅戶數，僅次於台北市與新北市！繼台中西屯國安1期好宅在今年4月動土之後，西屯區第二處「惠來厝段好宅新建工程」，台中市政府斥資逾14.4億元，14日動土興建，共計400戶，預定2025年5月完工。台中市長盧秀燕表示，惠來厝段好宅的地段，鄰近台中捷運綠線、新光三越及大遠百，比一般豪宅路段還要好。

全國社宅興辦進度，截至今年8月底止，由中央與地方政府同時推動興建。其中，六都自行興建部分，台北市及新北市含既有社宅、新完工、興建中，及已決標待開工戶數總計，分別為逾1.89萬戶，及6605戶，分居前二名。

另台中市、桃園市、台南市自行興建社宅（不含中央興建部分），因當地過去無既有社宅，因此，含新完工、興建中及已決標待開工戶數總計，台中市5508戶、桃園市4614戶、台南市914戶；另高雄市608戶（含既有社宅241戶），讓台中市自辦興建社宅的戶數，躍居全台各縣市（含直轄市）的第三位。

盧秀燕說，她第一屆任內至少要蓋5000戶社會住宅，今年提前達標，加上14日惠來厝段好宅開工，總計5508戶，比她原先承諾蓋得更多。她強調，市府「不會停止，還要繼續蓋」，目前全市有18個好宅計畫，已完成或正興建中，希望實現居住正義。

惠來厝段好宅，由戴育澤建築師事務所設計監造、華盛營建工程公司承攬工程，基地位於台中市西屯區青海路、惠中路口，且三面臨路，規劃地下3層、地上13層不等的複合式建築。低樓層設有店鋪、幼兒園、托嬰中心、辦公室、社區式日間照顧場所、身心障礙者居住空間等，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，居住單元提供一房型234戶、二房型123戶，及三房型43戶，共計400戶，斥資逾14.4億元，預計2025年5月完工。 台中市住宅處表示，台中市好宅針對青壯年、新婚及育幼者在申請承租基準，均有加分權重，提高青年承租比率。目前青壯年在豐原安康1期、大里光正1期、南屯精科，及太平育賢1期好宅承租率，高達九成，除承租有福利加分外，好宅也有種子甄選計畫，及住民輔導等措施，厚植青年培力，以減輕青年經濟壓力。

住宅處指出，「好宅台中隊」集結設計、營造及營運團隊，由物管公司服務；同時，包括社福單位提供照顧服務，及民間企業進駐提供相關服務。