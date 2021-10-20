史上最大規模接種 新北第十二輪98萬人22日開始接種。（新北市府提供）

新北市史上最大規模疫苗接種即將開跑，第十二輪總計98萬人符合資格，第一階段22日至27日共計48.3萬劑，第二階段28日至11月3日。新北市長侯友宜表示，預計每天都將施打8萬劑，超過新北原本的每日6萬服務量，新北已請所有醫療院所備戰，新北一定能做到，也感謝醫療人員辛勞。

侯友宜表示，新北目前疫情穩定，這幾天境外Delta進來的也少，是好的趨勢，新北人口有402萬，疫苗接種量全台最大，醫護人員比例沒有其他六都多， 疫苗接種率要達到七成多以上，醫護人員真的很辛苦，也感謝各單位配合，希望趕快把第二劑覆蓋率提升。

新北市衛生局長陳潤秋表示，第一階段莫德納有13萬餘劑，AZ有14萬9667人，BNT有19萬9789人，第二階段提供100％登記名額。

侯友宜也說，疫苗接種有防護力，但面對疫情還是要採取相對措施，日本疫苗第二劑接種率已經涵蓋67％，讓從8月最高峰每日6000人到現在每天100人，疫情下降比大爆發之前，有幾個關鍵因素除了兩劑疫苗，最重要是佩戴口罩，加上低度活動，這些效果都不亞於疫苗接種。

侯友宜說，台灣可以阻絕境外，就能有效控制好，如果疫情進來， 疫苗第二劑覆蓋率衝到七成以上還有一段時間，這段時間起碼要做好防疫，中央規定戶外、戶內拍照可以短暫不交談拿下口罩，但畢竟是特例不是常態，還是盡量把口罩戴上。