台泥(1101)響應全球水泥及混凝土協會(GCCA)，承諾10年內減碳25%！台泥在今年8月率先通過環保署審查，取得台灣水泥業第一張產品碳足跡減量標籤證書，最快10月底台泥水泥產品外包裝上就會出現「減碳標籤」。

台泥董事長張安平表示，氧化碳排放和環境間的平衡是人類共同的挑戰，水泥業必須承擔減碳的責任，但產業不可能只靠自己就能解決溫室氣體的問題，水泥業還需要更積極與社會溝通，多方合作。面對氣候變遷的迫切危機，張董事長認為工藝創新與科技發展或許能為人類社會帶來多一點點的時間，他也期待政策與法規面的改革速度能跟上企業減碳的積極度。

台泥自2019年啟動科學減碳計畫，2020年6月成為大中華區第一家通過科學減碳目標BT的水泥企業，依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學，2025年碳排放強度與總排碳量較基準年2016年降低11%。繼去年8月取得環保署發出之第一張水泥產品碳標籤，台泥努力一年內再取得減碳標籤，以積極行動證明減碳決心。