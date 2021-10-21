GoShare移動共享服務引領台灣都會交通永續發展，「GoShare for Business 企業方案」陣容再添保險業龍頭國泰人壽，服務啟用近3個月即創下亮眼佳績，獲得全台國泰人壽超過千位員工響應，完成逾千趟 GoShare 騎乘，累積總里程超過 7500 公里，展現國泰人壽積極推動「零碳營運轉型」、擴大綠色經濟影響力的決心。

因應國泰人壽龐大的通勤差旅需求，GoShare for Business 企業方案不僅為員工提供專屬企業帳號與折扣，更能免費使用全台超過 2186 座 GoStation 電池交換站，隨時迅速換電，確保行程順利無虞。

GoShare 新事業總監姜家煒表示，面對全球氣候變遷的挑戰，淨零碳排已成為全球共識，企業不僅是綠色趨勢的關鍵推手，更應把握轉型契機，提升自身永續競爭力。GoShare 致力於串連更多秉持相同願景的產業夥伴，一同朝低碳未來邁進。很開心首波就看到國泰人壽全台同仁的積極參與，期許結合 GoShare 智慧便捷的移動共享服務與國泰企業永續治理的經驗，樹立台灣綠色經濟新典範。

國泰人壽是亞洲首家自行遵循聯合國「永續保險原則 (Principles for Sustainable Insurance PSI)」之壽險公司，將環境 (E)、社會 (S)、公司治理 (G) 三大面向納入日常營運。透過提高再生能源使用效率及保險數位體驗創新，國泰人壽降低營運與業務銷售過程產生之碳排放，並於 2020 年成為台灣首家取得環保署減碳標籤與 ISO 14067（碳足跡計算標準）雙認證的保險公司。