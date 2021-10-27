消息人士指出，飛雅特克萊斯勒汽車(FCA)正視柴油碳排違規案並有所行動，以解決多年之久關於Ram皮卡車和Jeep品牌休旅車的柴油排放造假調查。

FCA律師和美國司法部正在推進一項協議，可能在數周後公布結果，金融罰款可能在2.5億至3億美元之間。

FCA目前隸屬於Stellantis集團。目前距離福斯解決60萬輛柴油車的排放醜聞案已經四年，FCA案也標示著美政府打擊柴油排放造假事件的最後一樁。

FCA案的重點是10萬輛柴油車，設協規避碳排要求。知情人士指出，認罪協議是多變的，一些條款，包括金融處罰的規模，可能會隨著談判進展而改變。

據了解，受影響的車輛的型號橫跨2014年至2016年。

歐洲汽車製造商曾經推廣「潔淨柴油」技術，作為減少二氧化碳排放，以及緩和轉往純電動車激烈轉型過渡的一種方式。但是當美國發現證據，證實柴油車在真實世界汙染嚴重得多之時，讓柴油車來減緩往電動車轉型的論點則破滅了。

起訴書指稱，FCA員工在車輛上安裝非法軟體，這樣就可以欺騙政府的排放測試，然後在真實道路上排放超出法律限制的污染。

FCA此前已解決了民事指控，但否認有意在排放測試中作弊。FCA也必須解決相關刑事指控。