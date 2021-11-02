根據周一提交的招股說明書，電動車新創公司Rivian Automotive的股票首次公開發行（IPO）交易即將登場，預計其市場估值將達到546億美元。

根據修訂後的招股說明書，Rivian擬發行1.35億股，每股價格介於57至62美元，承銷商可選擇額外加購多達2025萬股。以定價區間的最高價估算，以及假設承銷商行使該選擇權，Rivian將透過該IPO籌得約96億美元。

不過，在Rivian上市之前，視投資人的實際需求而定，這些數字都有可能出現變化。

周一稍早前，CNBC援引消息人士報導，Rivian預期其股票估值可望超過600億美元。消息來源亦透露Rivian預計最快在下周掛牌上市。根據Rivian上個月提交的IPO招股說明書，該公司準備在那斯達克交易所掛牌，其股票交易代碼為RIVN。

而在周一最新提交的招股說明書中，Rivian表示，包括亞馬遜和 T.Rowe Price等投資人已表示將在IPO時購買總計達50億美元股票。該公司並宣布，將開放散戶投資人透過SoFi的線上券商平台購買部分Rivian的IPO股票。

在Fisker、Lordstown Motors和Lucid等美國眾多的電動車新創企業和新上市公司間，這樣的估值將使Rivian成為其中的佼佼者，而其將近550億美元的估值也將與中國電動車製造商蔚來（Nio）並駕其驅。

這也意味著Rivian的身價僅略低於福特、Stellantis和通用等傳統汽車巨頭。福特是Rivian的投資者之一，據消息人士透露，福特持有約12%的Rivian股份。

亞馬遜上周披露持有20%的Rivian股份，再加上其他股權投資，使該投資的總帳面價值達到38億美元。根據Rivian此前提出的另一份證券文件，迄今亞馬遜已經投資Rivian超過13億美元。