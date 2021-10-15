第11期新冠疫苗15日開打，台中市府規劃15日等共5天開設40處快打站，供民眾預約接種。台中市長盧秀燕今早出席小黃公車記者會受訪指出，目前台中第一劑施打涵蓋率已破6成，第二劑涵蓋率破2成。

市長盧秀燕表示，中央配撥疫苗下來，台中市各醫療院所施打量能若不足，市府會協助開設疫苗快打站服務市民，目前台中第一劑施打涵蓋率已破6成，第二劑涵蓋率破2成。