施打率再提升！中市新冠疫苗第一劑涵蓋率逾6成 15:122021/10/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，目前台中第一劑疫苗施打涵蓋率已破6成。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第11期新冠疫苗15日開打，台中市府規劃15日等共5天開設40處快打站，供民眾預約接種。台中市長盧秀燕今早出席小黃公車記者會受訪指出，目前台中第一劑施打涵蓋率已破6成，第二劑涵蓋率破2成。 市長盧秀燕表示，中央配撥疫苗下來，台中市各醫療院所施打量能若不足，市府會協助開設疫苗快打站服務市民，目前台中第一劑施打涵蓋率已破6成，第二劑涵蓋率破2成。 五倍券助攻 百貨周慶旺 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 #涵蓋率 #第一劑 #台中 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》七六人老闆開心班西蒙斯回歸 儘管他仍想走 09:042021/10/15 體育 默沙東新冠口服藥 快要簽約了 04:102021/10/15 財經要聞 第11輪BNT加開今18：00截止 剩餘名額曝光 14:122021/10/15 生活 樺漢轉型 結盟Google攻AIoT 04:102021/10/15 證券．權證 桃園校園流感疫苗開打 師生一起接種提升防護力 10:222021/10/15 生活 紐西蘭14日新增確診71例 創六周來新高 11:322021/10/15 財經 元大投信大滿貫 豪取六大獎項 04:102021/10/15 產業特刊 《興櫃股》平和環保Q4營運維穩 多方開源祛景氣涼意 11:272021/10/15 財經 國內最年輕！ 24歲男接種AZ後猝死 04:102021/10/15 生活新聞 直播》連4天＋0 莫德納第二劑擴大開打 侯友宜最新說明 14:472021/10/15 生活 《金融股》遠銀深化海外布局 新加坡辦事處今開業 10:192021/10/15 財經 生活熱門新聞 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 近3月境外移入510例 145人突破性感染 這廠牌最多 - 生活 AZ＋莫德納混打有望？指揮中心回應了 - 生活 你累了嗎？雙北疫苗誤植540筆 一醫院近500筆 - 生活 城中城惡火46死 火災前詭異內部照片曝光！網看傻：太可怕了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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