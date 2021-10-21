第12期疫苗將在明日開打，北市統計，第一階段總需求量為41萬4060人，在中央協助加開5個施打站點後，北市開設接種量能為27萬6237人、實際預約人數為19萬0648人，第二階段總需求量為 18萬4345人、北市開設接種量能為29萬4434人。

北市統計，第一階段總需求量為41萬4060人，在中央協助家開5個施打站點後，北市開設接種量能為27萬6237人、實際預約人數為19萬0648人。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

基層醫療協會理事長林應然日前指出，有建議衛生局多開放診所施打疫苗診次，但衛生局卻不採納，而且有些基層醫療院所，也沒有被配發疫苗接種；對此，北市衛生局表示，感謝基層醫療協會提出協助執行，未來中央在第13期還有大量需求會採納基層醫療協會的意見。

北市第二階段總需求量為 18萬4345人、北市開設接種量能為29萬4434人。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市第一劑接種覆蓋率，截至18日達到77.8％。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

衛生局解釋，台北市是依中央合約診所規定，要分診、分流，而今年5月以來，幼兒常規疫苗接種有下滑趨勢，中央提醒大家，有提供幼兒常規疫苗的診所，應讓幼兒接種，保障幼兒健康。

此外，北市衛生局感謝醫護人員，台北市第一劑接種覆蓋率，截至18日達到77.8％，第二劑達到25.5％，市民都已依照相關期程接種；衛生局表示，明天開始第12期疫苗接種，台北市派出診所共246家，42家醫院以及花博提供BNT接種。