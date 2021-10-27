隨著疫苗接種率持續提升，澳洲將進一步解除防疫限制，該國政府周三宣布，已完整接種新冠疫苗的澳洲公民和永久居民自11月1日起，可以在不需特別豁免待遇的情況下出境。

為了防堵新冠疫情，這超過1年半以來，澳洲居民在沒有獲得政府許可下不得離境，而限制入境人數的防疫措施亦使許多旅居海外但已完整接種疫苗的澳洲人無法返鄉。

此外，自11月1日起，已完整接種疫苗的旅客在進入澳洲前二大城市雪梨和墨爾本時，將不必再進行防疫隔離。其他大多沒有疫情的城市則準備在達到更高的疫苗接種率時放寬邊境限制。

澳洲總理莫里森周三接受媒體訪問時表示，因為疫苗接種率已經衝很高，國家的解封計畫正持續進行。

隨著將近90%的16歲以上人口已經接種過一劑疫苗，該國亦宣布將為18歲以上人口接種輝瑞的新冠疫苗加強劑。一旦政府獲得疫苗接種專家小組的施打建議，澳洲估將在11月8日開打第三針。