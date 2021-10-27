直播》打高端去不了美國 陳時中最新說明

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8例確定病例，均為境外移入，都曾接種2劑疫苗，排除1名曾確診者，其餘7人為突破性感染，2人接種BNT，5人接種科興。確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中說，今日新增的8例境外移入個案，為7男、1女，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16491)、印尼(4例，案16492-16494、案16497)及菲律賓(3例，案16495、案16496、案16498)入境，入境日為今年10月8日至10月26日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日的8例境外移入個案都曾接種2劑疫苗，但是案16498在6月下旬曾在國外確診，不算是突破性感染，其餘7人為突破性感染，其中的案16491、16496都接種BNT，其餘5人都接種科興。

截至目前，國內累計1萬6388例確診，分別為1745例境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今累計847死，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。