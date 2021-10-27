中央流行疫情指揮中心今天公布最新疫苗接種後不良事件，新增9例死亡，分別為5例AZ、4例莫德納，至於澎湖出現一名老翁接種疫苗後，全身皮膚出現潰爛，指揮中心今透露老翁是打莫德納疫苗，疑似出現史蒂芬強森症，是七月時的舊案，已經通報申請藥害救濟。

澎湖一名70歲老翁疑似打完疫苗全身出現性膿皰脫皮。（三總澎湖醫院提供／陳可文傳真）

指揮中心發言人莊人祥表示，這名打疫苗後全身皮膚潰爛的老翁其實是舊案，為一名70歲男性，本身有高血壓、乾癬、免疫系統疾病，7月2日施打第一劑莫德納疫苗，當天沒有不舒服，返家後下肢出現紅疹，7月5日出現發燒、呼吸困難，皮膚出現膿包，後續發展成急性膿包疹，7月14日已經通報不良事件，衛生所也已經協助申請藥害救濟。

至於昨天新增139件不良事件，包括63非嚴重不良事件，9例死亡。其中5件為AZ，4例莫德納。

莊人祥表示，接種AZ疫苗後死亡的5例個案年齡為43到84歲，於接種後6至65天發生。接種莫德納後死亡的4人，年齡則為69到76歲，於接種後15至27天發生。