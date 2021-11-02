中央流行疫情指揮中心今天公布新增4例境外移入個案，零本土、沒有新增死亡，其中一名自美國返台的40多歲女性曾經接種2劑AZ疫苗與2劑BNT疫苗仍確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天4名境外移入個案中，有三人都是突破性感染，其中一名自美國返台的個案中，曾在四月到九月中旬完成兩次疫苗混打，共打了四劑疫苗卻仍確診。

事實上打4劑疫苗還確診並非首見，先前曾經有四人都是混打疫苗仍然突破性感染，分別是打國藥＋科興、ＡＺ混打ＢＮＴ、還有一人是一劑ＡＺ＋兩劑ＢＮＴ、還有4劑ＢＮＴ，最後都確診。