疫苗接種率提升 澳洲放寬防疫旅遊限制 21:502021/10/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠肺炎疫苗接種率提升，澳洲27日宣布放寬防疫旅遊限制。自11月1日起，所有完整接種疫苗的澳洲公民與永久居民，無需取得特別許可即可出境。此外，雪梨與墨爾本也將於11月1日起，解除完整接種疫苗旅客的隔離規定。 《國際經濟》疫苗涵蓋率增 韓10月消費者信心4個月最高 施振榮籲台建構AI疫苗開發平台 當全球疫苗代工中心 #疫苗接種率 #放寬 #防疫旅遊 #完整接種疫苗 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳11月1日鬆綁邊境限制 結束近600天防疫鎖國 11:432021/10/27 國際 《國際社會》澳洲已完整接種疫苗者 11月起可出境 17:052021/10/27 財經 入境零居檢何時可實施 陳時中曝可能時間點 15:202021/10/27 生活 金門加快接種莫德納第2劑 醫院和5衛生所均可約打 21:052021/10/27 生活 北市動物園、兒童新樂園30日起人數放寬 全面開放飲食 16:292021/10/27 生活 5～11歲幼童接種輝瑞疫苗 FDA專家表態支持 21:232021/10/27 財經 世衛：COVID離結束還早 長期控制疫情須有新疫苗 13:362021/10/27 國際 香港研究：接種這兩款疫苗 三個月後抗體大跌 17:192021/10/27 兩岸 疫苗涵蓋率達69.49％ 陳時中預告明天可達標 14:322021/10/27 生活 巴西總統再失言：新冠疫苗和愛滋有關 09:242021/10/27 國際 又退5名！台灣10月防疫韌性排名跌至47名 全球53國倒數第7 19:222021/10/27 國際 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 美國市值破兆美元企業再添一家 是福還是禍 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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