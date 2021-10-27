隨著新冠肺炎疫苗接種率提升，澳洲27日宣布放寬防疫旅遊限制。自11月1日起，所有完整接種疫苗的澳洲公民與永久居民，無需取得特別許可即可出境。此外，雪梨與墨爾本也將於11月1日起，解除完整接種疫苗旅客的隔離規定。