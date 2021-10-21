第12輪疫苗第一階段明天開打，國際三大疫苗BNT、莫德納、AZ同步上場，其中BNT是打第一劑，莫德納和AZ都是接種二劑，不少人擔心接種第二劑的副作用恐更強，對此，指揮中心提醒，民眾打第二劑莫德納發生不良反應的機率與嚴重程度都會比第一劑高，提醒近期身體狀況不穩定者可穩定後再打；另AZ第二劑的副作用通常會比較輕微。

第12輪第一階段總計逾188萬人預約接種，明起至27日開放施打，根據指揮中心統計，成年人接種BNT常見的副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）以及發燒（14.2%），上述的症狀多在數天內就會消失。

莫德納常見副作用則是注射部位疼痛（92%）、疲倦（70%）、頭痛（64.7%）、肌肉痛（61.5%）、關節痛（46.4%）、畏寒（45.4%）與發燒（15.5%）。極罕見的心肌炎與心包膜炎較常發生在第二劑或年輕男性身上，打完疫苗若有持續性胸痛、呼吸急促或心悸請就醫。且莫德納第二劑發生不良反應的機率與嚴重程度會比第一劑高，近期身體不適者建議可等狀況穩定後再去接種。

與莫德納不同的是，AZ打第一劑的時候副作用較強，第二劑症狀通常較輕微。而打完AZ常見的副作用是注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）以及發燒（7.9%）。