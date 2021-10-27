鑑於接種利大於弊，美國食品藥物管理局（FDA）的專家諮詢小組，26日以17人贊成、1人棄權的表決結果，建議FDA開放5至11歲幼童，施打輝瑞及BNT新冠疫苗。預料FDA會在未來數日或數周內做出決定，批准幼童接種輝瑞－BNT疫苗，美國衛生官員曾透露11月可望施打。