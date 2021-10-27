5～11歲幼童接種輝瑞疫苗 FDA專家表態支持 21:232021/10/27 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於接種利大於弊，美國食品藥物管理局（FDA）的專家諮詢小組，26日以17人贊成、1人棄權的表決結果，建議FDA開放5至11歲幼童，施打輝瑞及BNT新冠疫苗。預料FDA會在未來數日或數周內做出決定，批准幼童接種輝瑞－BNT疫苗，美國衛生官員曾透露11月可望施打。 第二劑達6成 依各國風險鬆綁邊境 《國際社會》澳洲已完整接種疫苗者 11月起可出境 #FDA #接種 #歲幼童 #施打 #輝瑞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美專家小組壓倒性通過 建議5至11歲童打輝瑞疫苗 07:222021/10/27 國際 11／8起 打高端無法入境美國 04:102021/10/27 焦點要聞 竹市幼師被迫請假打疫苗 議員呼籲專案或加開場次 13:102021/10/27 生活 移民署行動服務列車駛進新竹縣 關懷新住民傳揚多元文化 17:262021/10/27 寶島 學者引國際研究 曝「這2種疫苗」混打 突破性感染比例較2劑BNT低 12:432021/10/27 生活 香港研究：接種這兩款疫苗 三個月後抗體大跌 17:192021/10/27 兩岸 澳11月1日鬆綁邊境限制 結束近600天防疫鎖國 11:432021/10/27 國際 《生醫股》列WHO團結試驗疫苗 高端喜孜孜 09:432021/10/27 財經 《國際社會》5~11歲接種輝瑞新冠疫苗 FDA專家小組壓倒性通過 12:502021/10/27 財經 入境零居檢何時可實施 陳時中曝可能時間點 15:202021/10/27 生活 巴西總統再失言：新冠疫苗和愛滋有關 09:242021/10/27 國際 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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