英雄聯盟電競比賽。達志影像

儘管大陸近期推出青少年電動防沉迷政策，但電競行業仍蓬勃發展。中新經緯報導，獵聘15日發佈《2021電競領域中高端人才就業大數據報告》（簡稱《報告》）顯示，2021年1-8月電競領域中高端人才平均年薪為21.6萬元（人民幣，下同），僅次於以高薪著稱的金融行業(23.38萬元)。

艾瑞咨詢發佈的《2021年中國電競行業研究報告》顯示，2020年整體市場規模近1500億元，預計到2022年中國電競市場規模將達到2157億元，繁榮的市場前景必定產生更多的用人需求。

2020年中國電子競技遊戲用戶規模達4.88億人，目前電競企業數量超過1萬家，超過200個城市在發力電競產業。目前中國電競人才缺口多達50多萬，有著巨大的人才吸納空間。

《報告》指出，橫向比較來看，2021年1-8月電競領域中高端人才平均年薪為21.6萬元，僅次於以高薪著稱的金融行業(23.38萬元)，比金融低1.78萬元；比互聯網行業高0.18萬元。電競從業者薪資體現出新領域強勁的市場號召力。

獵聘大數據顯示，從2018年到2020年，電競領域中高端人才的平均年薪從18.66萬元增長至2020年的20.58萬元，2021年1-8月為21.6萬元。在各個時間段，電競中高端人才薪資高於全行業中高端人才的平均水平。前者2021年1-8月比後者高出3.47萬元。

《報告》指出，從電競重點子領域中高端人才的平均年薪看，在近四年來也是整體處於上漲的態勢。其中，遊戲運營中高端人才平均年薪最高，2021年1-8月為30.24萬元，而同期電競子領域新發職位招聘平均年薪最高是遊戲運營，為30.55萬元；遊戲運營中高端人才平均年薪為28.64萬元，位居第二。

《報告》指出，從電競中高端從業者薪資段分布的變化來看，10萬年薪以下的人才佔比在減少，從2018年的31.14％下降到2020年的28.44％，下降了2.7個百分點。2021年1-8月，10萬以下從業者佔比為26.99％。與此同時，年薪25萬-40萬以上的從業者佔比在逐漸上升，從2018年的12.59％上升到2020年的15.05％，上升了2.46個百分點，2021年1-8月這一年薪段的電競從業者佔比為15.86％。

值得注意的是，高薪段的電競從業者佔比也呈攀升態勢，年薪40萬以上的從業者從2018年的6.73％上升到2020年的9.33％，增長了2.6個百分點；2021年1-8月，年薪40萬以上的從業者佔比為10.44％。

《報告》顯示，2021年1-8月，在電競中高端人才城市分布TOP10中，北京位居第一，佔比為23.89％。上海位居第二，為16.65％。廣州和深圳位居第三、第四，佔比為10.58％、10.20％。位居第五的城市是杭州，電競中高端人才佔比為5.27％，其他城市均低於5％。在2021年1-8月電競中高端人才排名前十的城市中，電競人才的薪資均總體上高於本地中高端人才平均薪資。北京、上海、深圳、廣州電競中高端人才平均年薪為27.04萬、26.47萬、25.75萬、20.20萬元，位居前四，這四個城市對應的中高端人才平均年薪為26.19萬、24.99萬、22.42萬、17.94萬元。

《報告》指出，從這10個城市歷年的電競中高端人才平均年薪變化來看，基本處於持續增長態勢。從2018年到2021年1-8月，北京從21.56萬元增長至27.04萬元；上海從21.38萬元增長到26.47萬元；深圳從21.90萬元增長到25.75萬元；廣州則從17.19萬元增長至20.20萬元。其他幾個城市電競中高端人才薪資也出現了不同程度的增長。